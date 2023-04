Alberonese in Seconda "Una bellissima impresa"

È festa grande per l’Alberonese, che domenica ha festeggiato la promozione in Seconda Categoria. Decisivo è stato il successo in trasferta per 3-2 sul Tre Borgate nell’ultima giornata del Girone A di Terza, che ha permesso all’undici di mister Marco Molinari di mantenere il punto di vantaggio sulla Biancoblu Rayo Granamica che ha chiuso al secondo posto in classifica. Veramente indescrivibile la gioia dei bianco-amaranto, ripartiti da zero in questa stagione con una nuova dirigenza e un nuovo staff che hanno allestito una squadra che si è dimostrata assolutamente competitiva e, subito, ha centrato il massimo traguardo del salto di categoria.

"È stata davvero una grandissima soddisfazione – commenta il presidente Gianpaolo Farioli –. Siamo partiti quest’anno con una nuova dirigenza e un nuovo staff. Ad inizio stagione non pensavamo al primo posto, ma di fare un campionato positivo. Poi, sono arrivati i risultati e i ragazzi hanno creduto in questa bellissima impresa. Si è creato davvero un bel gruppo composto da ‘veterani’ e giovani. Siamo davvero felicissimi. La promozione è stata merito di tutti: dalla squadra, al direttore sportivo Damiano Balboni, all’allenatore Marco Molinari, alla società, allo staff tecnico".

Adesso è il momento dei meritatissimi festeggiamenti per la squadra, iniziata dopo il triplice fischio di domenica scorsa, al termine della sfida contro il Tre Borgate. Poi, si comincerà a pensare alla prossima stagione, "ponendoci come obiettivo – conclude il presidente Farioli – di disputare un campionato discreto". Complimenti alla squadra sono arrivati anche dal sindaco di Cento, Edoardo Accorsi, e dall’assessore allo Sport Vito Salatiello che si sono congratulati con la squadra e la società per il bellissimo risultato raggiunto. Al plauso dell’amministrazione comunale si è accompagnato quello di tanti cittadini e appassionati di calcio, che hanno rivolto complimenti anche attraverso i social network. Dunque, un ritorno in grande stile per l’Alberonese.

Valerio Franzoni