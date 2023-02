Alfonso, Dalle Mura e Meccariello nel pallone. Davanti alla difesa Valzania lascia spazi enormi

ALFONSO 5. Nel pallone con Dalle Mura sul secondo gol. Poi salva la porta due volte in apertura di ripresa.

MECCARIELLO 5. Nel pallone anche lui, come tutti gli altri difensori. Chiude al solito da centravanti ma senza risultati pratici.

PEDA 5,5. Il meno peggiore là dietro, con un difficile salvataggio a forbice nei primi minuti. DDR gli affida ancora la regia in mezzo.

DALLE MURA 4,5. Arriva lungo su Tessman sullo 0-1, ma soprattutto pasticcia con Alfonso sul raddoppio.

DICKMANN 6. Nel primo tempo c’è da soffrire anche sul suo lato. Ma non si arrende e accorcia lui le distanze, e di testa! PRATI 5,5. Non bene, ma non si può pretendere che sia il baby a cavar le castagne dal fuoco. Del tutto carente il filtro davanti alla difesa: spesso lamenta che nessuno davanti si smarchi.

VALZANIA 5. Là davanti ai tre centrali la Spal spalanca praterie e mai accorcia su chi va a tirare dal limite, dove la Spal va sempre peggio. Quanti gol sono venuti da lì? Ripresa generosa, ma è tardi.

CELIA 5,5. C’è da patire in fascia nel primo tempo. Poi prova a propellere nella ripresa.

FETFATZIDIS 5. Soffre il pressing veneziano e mai trova il guizzo.

NAINGGOLAN 5. Paga alla seconda gara il dazio alla lunga assenza da partite. Non illumina mai e sbaglia in modo inusuale per uno come lui, ma ha il cuore di stare in campo fino al 96’. MONCINI 5,5. Mai servito e costretto solo a lavorare spalle alla porta fino al 45’, di suo è sempre dietro ai difensori e mai davanti. Invece di coprir palla sulla punizione, assieme a due compagni si ferma a protestare e lascia andare Zampano per lo 0-1. Poi trae vantaggio dal poter far coppia con La Mantia e gli serve buoni palloni. I due si cercano. COSSO 5. Lascia correre tanto sbagliando abbastanza. La Spal chiede fallo su Moncini sullo 0-1.

DE ROSSI 4,5. Per un tempo la sua Spal è umiliata dal Venezia. Azzarda Fetza e il Ninja dal 1’, ma la Spal non può reggere due in cerca di condizione e sbanda. E la mediana non copre la difesa. Migliore assetto nella ripresa, ma è tardi. La generosità a gara compromessa non basta. LA MANTIA 5. Quando entra fa di tutto per dare ragione a DDR che lo esclude.

TUNJOV 6. Buon ingresso, stavolta.

MURGIA 6. Anche il suo.

MAISTRO ng.

Mauro Malaguti