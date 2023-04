Alfonso decisivo nel finale su Diaw, gran partita di Meccariello e Nainggolan

ALFONSO 6,5. Un solo intervento, ma importante, nel finale sul colpo di testa di Diaw.

DICKMANN 5,5. Non è in gran momento e al Braglia lo conferma.

ARENA 6. Il bunker difensivo regge sui tanti calci d’angolo e colpi di testa e l’ex Monopoli mette il suo mattoncino.

MECCARIELLO 7. Gran partita da leader difensivo. Di testa domina, imposta senza errori e salva un gol in anticipo sull’avversario sulla riga di porta. Salterà il Perugia per squalifica: è un bel problema.

TRIPALDELLI 6. Discreto rientro. Nel primo tempo spinge e si sovrappone a Maistro, nel secondo tiene in difesa. Un’ottima diagonale nella prima parte, anche.

PRATI 6. Oddo gli affida la copertura del temibilissimo Tremolada e lui lo cancella da campo, dovendo però anche limitare il proprio apporto in costruzione. CONTILIANO 6. Applicato, attento, magari non sempre perfetto ma decisamente al pezzo. NAINGGOLAN 7. Che giocatore! Stavolta canta e porta la croce, abbinando alla solita regia anche un paio delle sue fucilate dal limite fuori di poco. Dopo un’ora lascia per precauzione, ma è solo un crampo.

MAISTRO 5,5. Non in gran giornata. Crea poco e a un certo punto inizia ad andare morbido in diversi contrasti perdendo palloni che inducono Oddo al cambio.

MONCINI 5,5. Riesce a tener palla su poco e pesta le stesse zolle di La Mantia combinando poco con lui. Di testa ha una chance per tempo ma spreca su Gagno la prima dalla breve distanza.

LA MANTIA 6. Fa gran lavoro sporco prendendo botte e falli. Sotto porta una volta si gira bene ma calcia centrale e l’altra si addormenta. Un filo meglio: la sufficienza è di incoraggiamento.

SANTORO 5. Non bene. Lascia correre, poi no, poi di nuovo sì, e non si capisce come dirige. Sbaglia anche più di un fischio. ODDO 6,5. Azzeccato Prati su Tremolada, per il resto asseconda i giocatori rilanciando anche Tripaldelli.

FIORDALISO 6. Rassoda la fascia destra e tenta un paio di cross.

TUNJOV 6. Ingresso migliore dei precedenti, fa il suo.

DALLE MURA 6. Subentra con buona concentrazione.

RAUTI 5,5. Entra quando la Spal davanti già fatica e può poco.

Mauro Malaguti