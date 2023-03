Alfonso e Arena sono tra i diffidati

Il giudice sportivo non ha squalificato nessun giocatore della Spal in vista della gara in programma l’1 aprile contro la Ternana. Si allunga però la lista biancazzurra dei diffidati, composta ora da quattro unità. Oltre a Valzania – che comunque ha concluso con largo anticipo la propria stagione a causa del grave infortunio al ginocchio rimediato circa un mese fa a Marassi – e Celia infatti sono entrati nell’elenco dei giocatori a rischio squalifica pure Alfonso e Arena. Entrambi infatti sono stati ammoniti nel corso della gara di Bolzano, e al prossimo cartellino giallo per loro scatterà automaticamente un turno di stop. Per il resto, a quota tre ammonizioni ci sono Prati, Zanellato e Rabbi. Murgia invece è arrivato addirittura ad otto cartellini gialli, ma considerando che ha già scontato un turno di squalifica per somma di ammonizioni per essere nuovamente appiedato dovrebbe prenderne altre due. Nessuno squalificato nemmeno per la Ternana, che grazie alla vittoria sul Bari si è portata al decimo posto in classifica con ben 11 punti di vantaggio sulla Spal.

s.m.