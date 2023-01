Alfonso, l’eroe di giornata: "La parata su Fabbian? La metto tra le dieci più belle della mia carriera"

Se la Spal è uscita dal Granillo con tre punti, buona parte del merito è da attribuire ad Enrico Alfonso (foto), che con una serie di interventi strepitosi è riuscito a mantenere la porta inviolata. "La parata più difficile è stata quella effettuata nel primo tempo sul colpo di testa di Fabbian – ricorda il numero 1 biancazzurro –, anzi penso sia tra le 10 più belle che ho fatto in carriera. Quando poi le analizzeremo al video valuterò con maggiore attenzione, però a caldo per estetica e per il salvataggio a pochi centimetri dalla linea quella mi è piaciuta davvero tanto. Il segreto della Spal? Siamo un gruppo coeso che sta bene insieme, lavora tanto e ha grandi margini di miglioramento. Tante volte abbiamo sfoderato prestazioni migliori di quella di oggi senza portare a casa punti. Oggi abbiamo sofferto parecchio, ma non ci lamentiamo del brodo grasso: tre punti a Reggio Calabria sono una manna dal cielo e siamo felici di aver gratificato il nostro lavoro settimanale e i tanti tifosi che si sono sobbarcati una trasferta lunghissima. Non so se possa rappresentare una scintilla: di sicuro è una vittoria che ci riempie di gioia ma che nasconde cose che dobbiamo assolutamente migliorare. Al contrario, le sconfitte celano quanto di buono viene fatto, ma questo è il calcio. In ogni caso, questo gruppo merita il successo, i nostri tifosi idem e spero che questa vittoria ci dia morale: godiamocela, poi da domani abbiamo il dovere di concentrarci sull’Ascoli. La dedica? Ai compagni, lo staff tecnico, i tifosi, a Ferrara, alla mia famiglia e a me stesso: è una vittoria di tutta la Spal".

s.m.