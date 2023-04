Alfonso salva il risultato con tre interventi, che partita di Maistro e Nainggolan

ALFONSO 7. Sul 2-2 smanaccia il tiro di Olzer senza riuscire a impedire il gol. Ma prima tiene in partita la Spal con tre interventi eccellenti e un miracolo su Rodriguez: e che gli dici?

DICKMANN 6. Corsa e dinamismo ci sono, ma al solito i cross non vanno a segno.

ARENA 5. Colpevolissimo sul gol di Aye, su cui perde una marcatura anche facile. Male anche in impostazione, dove prende rischi e sbaglia passaggi.

MECCARIELLO 6,5. Difensivamente è di gran lunga il più bravo della Spal. Esce prima della fine perchè toccato duro.

CELIA 4,5. Male lungo tutto l’arco della gara, per come si fa saltare da Olzer sul 2-2, morbido e docile, ma anche per i tanti svarioni difensivi e offensivi del primo tempo. Solo sul 2-1 mette un buon cross in avvio dell’azione del 2-1 di Maistro.

PRATI 6. Meno brillante di altre volte, soprattutto nel primo tempo in cui la Spal fatica un po’ a centrocampo. Ma cresce alla distanza e sbroglia un 2 contro 3 in difesa che vale davvero mezzo gol.

CONTILIANO 6. Forse condizionato da un cartellino giallo al 5’, lui pure deve soffrire. Poi migliora e mette anche il cross del 2-1: per poco non arriva anche su Olzer.

NAINGGOLAN 7,5. Solita prestazione da urlo, ricca di preziosismi tecnici sempre utili e mai fini a se stessi. Crossa, stoppa, cambia campo e lancia come nessuno. Regia a tutto campo strepitosa, e rincorre anche. Trovasse il modo di concedersi pure qualche tiro dei suoi…

MAISTRO 7,5. Sarebbe stato l’uomo del sorpasso con la sua fantastica doppietta, ma fa e disfa perdendo male la palla del 2-2. Non è solo colpa sua, comunque. E rientrando a calciare in porta di continuo mette in crisi la difesa del Brescia.

LA MANTIA 5. Lento e pesante, fa poco e arriva tardi sull’ottimo cross di Moncini che poteva valere il 2-1 prima della rete di Maistro. La sua cosa più utile è contendere palla in area ai difensori sull’1-0.

MONCINI 6,5. Una delle sue prove migliori. Di testa lotta e a volte spizza, sfiora il gol con una traversa scalognata e una volèe smorzata da un difensore. Serve a LM19 un cioccolatino e sembra in forma.

ODDO 6. Pur mantenendo i suoi difetti difensivi e di cattiveria, la sua Spal sembra in crescita e ora ci crede davvero.

FETFATZIDIS 6. Un paio di tiri e un buon cross. Dà una mano. DALLE MURA ng.

FIORDALISO ng.

TUNJOV ng.

Mauro Malaguti