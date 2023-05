Alfonso: "Squadra viva, proviamoci"

"È il momento di fare all-in come a poker: giochiamoci il tutto per tutto in queste tre partite, del resto se ci dovesse andare male resteremmo dove siamo. Inoltre, sono convinto che la Spal possa giocare con maggiore tranquillità rispetto alle squadre che la precedono, perché è più facile rincorrere che essere rincorsi". È una teoria interessante quella di Enrico Alfonso, uno dei leader dello spogliatoio biancazzurro che più volte ha spronato i compagni nel corso della stagione e che non ha intenzione di gettare la spugna. "Rosico un sacco perché abbiamo ridato vita a squadre che sembravano morte come Cosenza e Brescia – spiega il portiere –. Pur soffrendo, una squadra matura certe partite le vince".

Quelle contro Palermo, Parma e Pisa sono da considerarsi tre partite della vita?

"In realtà le partite della vita le giochiamo da due mesi, ma abbiamo avuto delle difficoltà nel conquistarle".

È riuscito a digerire l’annullamento del gol di Maistro?

"Abbiamo sbagliato tanto noi, possono sbagliare pure gli arbitri. Dispiace che l’errore sia arrivato attraverso uno strumento fondamentale come il Var: quello è stato un episodio chiave, come il gol subito col Brescia all’85’".

Quanto peserà l’assenza di Nainggolan?

"Peserà sia a livello di esperienza, leadership e sotto il profilo tecnico, ma nel corso della stagione ci siamo sempre dovuti arrangiare, quindi non ci saranno problemi".

Qual è il suo bilancio personale?

"Sono molto autocritico e umorale: la mia vita va di pari passo coi risultati. Quindi non posso essere soddisfatto di una stagione non all’altezza delle aspettative, anche se sono riuscito a dare il 100% di quello che avevo. Venire a Ferrara è stata una grande soddisfazione e responsabilità: speravo di effettuare in biancazzurro lo stesso percorso di chi mi ha preceduto. Sono amareggiato e dispiaciuto, ma restano tre partite. Non abbiamo mai vinto due gare di fila e non voglio vendere fumo, quindi concentriamoci sul Palermo, portandoci dietro quello che di positivo abbiamo fatto nelle ultime cinque partite".

La condiziona giocare sapendo di essere diffidato?

"Dal punto di vista caratteriale sì, per esempio nel primo tempo della gara col Perugia avrei voluto farmi sentire con l’arbitro, ma mi sono morso la lingua. Se dovessi essere ammonito comunque sarei sostituito a dovere da Pomini".

Nel corso della stagione ha stimolato più volte i compagni... "Uno dei dispiaceri principali è dettato dalla mancanza di cattiveria, esperienza e malizia in certi frangenti. Ci sono giocatori che sentono più la responsabilità, altri meno. È una cosa soggettiva, è difficile lavorarci".

In quali occasioni sente di aver commesso degli errori? "Sul secondo gol del Benevento all’andata e sul raddoppio del Modena al Mazza. Ma anche in casa contro l’Ascoli e a Venezia potevo fare meglio. Quello del portiere è un ruolo delicato: prima di me a Ferrara ce ne sono stati di altissimo livello".

Sono cambiati tre allenatori... "Sono arrivato anche grazie a Venturato, oltre a Zamuner. Non sappiamo come sarebbe andata con lui, ma di sicuro abbiamo cambiato tanto. Oddo ha un tipo di gioco simile a quello di Venturato, mentre quello di De Rossi era completamente diverso".

La presenza di Tacopina cambierebbe le cose?

"È un presidente carismatico e la sua presenza fa sempre piacere, ma non deve cambiare nulla che ci sia o meno".

Stefano Manfredini