Alfonso tiene i suoi in partita, giornataccia per Dickmann e Tripaldelli. Male Tunjov

ALFONSO 7. Perfetto. E’ solo grazie a lui che la Spal rimane in partita fino al 96’.

DICKMANN 5. Giornataccia. Per un tempo perde ogni duello con l’ottimo Florenzi, poi viene dirottato a sinistra sul piede debole e pasticcia, rischiando. Ma è lui ad animare il finale con i suoi cross e con l’ultima conclusione respinta da Micai.

ARENA 5,5. Anche lui commette qualche errore di troppo: su tutti, come dà via libera a Nasti con Alfonso che evita lo 0-2. MECCARIELLO 5,5. Fatale l’esitazione con cui lascia passare il cross di D’Orazio sul gol. Peccato, per il resto aveva fatto tutto bene.

TRIPALDELLI 5. In ampia difficoltà nella morsa Rispoli-Marras, perde duelli e si fa ammonire fino al cambio all’intervallo. In attacco tre buone sgasate con cross sballati.

MURGIA 7. E’ un peccato che la sua miglior partita da due anni a questa parte coincida con una sconfitta. Ha sostituito Prati al meglio.

ZANELLATO 6,5. Bene anche lui, a centrocampo la Spal fino al gol aveva sostanza. Poi salta tutto.

FETFATZIDIS 5. Poco pochino, come in trasferta gli è già capitato.

TUNJOV 5. Stavolta sbaglia molto anche col mancino ed esce al 45’.

MAISTRO 6. Lui aveva alimentato l’offensiva e sulla traversa meritava il gol.

MONCINI 5,5. Preferito a La Mantia, spara una occasione su Micai e per il resto si spende in un lavoro sporco non sempre efficace.

CHIFFI 6,5. Buona direzione. ODDO 5. Perchè stravolgere una Spal che stava andando bene? Con la scelta all’intervallo va a mangiarsi tutto il credito guadagnato finora.

DALLE MURA 5. Sul gol Zilli fa tutto troppo facilmente.

FIORDALISO 5. Sempre più che impacciato, non è terzino a cinque. Centra una traversa, ma è in fuorigioco.

LA MANTIA 5. Rileva Moncini e ne prende poche.

RAUTI 5. Mai utile alla causa. ROSSI 6. Solo Meroni sulla riga gli nega il gol.

Mauro Malaguti