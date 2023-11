’AllenaMenti in città’. Il progetto che coniuga movimento e salute

Arrivano gli ‘AllenaMenti in città". Un titolo dalla doppia valenza che richiama un progetto basato sull’offerta di tre pacchetti gratuiti di attività sportive, finalizzate a coniugare movimento e benessere fisico con elementi di relazione ed educazione per i giovani. Saranno a cura di Uisp Ferrara, Asd Format Ferrara e Uastamasta Asd, con il patrocinio del Comune di Ferrara. Il progetto si rivolge ai giovani dai 14 ai 30 anni e alle loro famiglie e sarà presentato a tutti i cittadini interessati oggi alle 16.30 al campo sportivo di via Arginone. Un’iniziativa di promozione sportiva che è stata illustrata ieri in Comune dall’assessore Maggi, il dirigente servizio Pari Opportunità e Giovani Sandro Bastia insieme ai referenti delle associazioni sportive che hanno aderito all’avviso pubblico di partecipazione: Eleonora Banzi (presidente UISP Ferrara), Stefano di Brindisi (dirigente Asd Format Ferrara) e Mattia Micai (presidente Uastamasta asd). "Lo sport è una pratica socializzante - ha sottolineato l’assessore Andrea Maggi – che tiene conto delle diversità di ognuno di noi. Un’attività che può guidare i ragazzi e anche noi adulti verso la consapevolezza che condividere spazi e momenti è fondamentale. ‘AllenaMenti’ è un progetto eccellente mirato a promuovere un atteggiamento aperto, favorendo il benessere fisico, la socializzazione e la condivisione di momenti di vita, ludica e non solo. È cruciale che tutti, soprattutto i giovani, imparino a trasportare questi insegnamenti nei comportamenti quotidiani, a scuola, in società, in famiglia e con gli amici".