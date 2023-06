All’ippodromo con ’Il Tridente’ i campioni della ’Giostra all’anello’

Un’intera domenica dedicata all’equitazione ad alto livello quella organizzata oggi all’Ippodromo di Ferrara a cura de "Il Tridente", che presenterà i campioni italiani Fitatrec-Ante della "Giostra all’anello", la specialità agonistica del dipartimento di "Monta storica" della Federazione Italiana. Dopo la "Monta da lavoro tradizionale" presentata lo scorso maggio con i campioni di specialità: Filippo Gozzi, Ester Rutigliano, Giacomo Biacchi e Giulia Saccani, è ora la volta di una specialità mai presentata in Emilia Romagna. "Il Circolo ippico ferrarese ’Il tridente’ – ha spiegato Maurizio Rutigliano, componente dell’organizzazione – impegnato da oltre 20 anni negli eventi storici di tradizione, ha voluto intraprendere questa specialità che riscuote molto successo soprattutto in Toscana, in Umbria e nel Lazio, regioni che hanno una lunga tradizione storica in fatto di palii e quintane. La Giostra all’anello – prosegue Rutigliano – vedrà impegnati cavalieri dal Veneto, Vittorio Guidolin e Mattia Ambrosi, dalla Toscana, Federico Santi, Guido Gentili e Alessandro Lombardi e altri, ma soprattutto i cavalieri dell’Emilia Romagna provenienti dalle regioni alluvionate della Romagna. Da Faenza, da Ravenna e da Forlì hanno voluto essere presenti con i loro cavalli per mostrare la solidarietà ai tanti cavalieri faentini e cesenati che non potranno esserci: Alberto Liverani, Jonathan Amadori, Michele Bussi e altri". La manifestazione inizierà alle 9 e si articolerà su un percorso di 350 metri. Lungo l’anello dell’ippodromo prevederà tre tornate: la prima con anello da 6 centimetri, la seconda con anello da 5 cm, la terza con anello da 4 cm. Gli anelli sono da infilare al galoppo su quattro bersagli. Nel pomeriggio l’ultima tornata che decreterà il vincitore di questa prima tappa interregionale. Il prossimo appuntamento è previsto ad Arezzo il 25 giugno.

Lauro Casoni