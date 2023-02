Amici, che brutto finale Nessun contributo da Tassone e Bellan

BERTETTI: Sovrastato nel duello col play avversario Bogliardi, che è addirittura più giovane di lui. In attacco è impalpabile e in difesa non morde come servirebbe. 5

CLEAVES: Partenza lanciatissima, con 13 punti nei primi dieci minuti. Poi un calo fisiologico, ma a lui non si può davvero imputare nulla, perchè canta e porta la croce segnando 25 punti col 50% al tiro. Negli ultimi possessi il pallone non gli arriva, nonostante la panchina avesse disegnato uno schema per lui. 7

AMICI: Passo indietro deciso rispetto alla gara contro Ravenna, dove finchè era rimasto in campo il Kleb era avanti. Insacca la tripla del +1 nel finale, ma da quel momento commette errori in serie, tra palle perse e forzature al tiro che non prendono nemmeno il ferro. Brutto finale. 5.

CAMPANI: Chiude con 19 punti e 8 rimbalzi, una prova che nove volte su dieci dovrebbe essere considerata positiva, e che invece è macchiata da quello 02 dalla lunetta nell’ultimo minuto e dai tanti errori da sotto misura, come accaduto con Ravenna. 6

SMITH: Nove punti e 9 rimbalzi, tre stoppate e nessun errore al tiro. A vederla così la sua parte la fa, ma nel finale non incide e da un americano è lecito attendersi di più. 5,5

PIANEGONDA: Sette minuti impalpabili. 5,5

TASSONE: Continua il momentaccio, perchè in attacco non segna mai, ad un certo punto rinuncia anche al tiro, e in difesa fatica sui piccoli avversari. 5

BELLAN: Approccio disastroso al match, con errori al tiro e anche distrazioni in difesa, come su Fabi che tira da 3 dall’angolo.Troppo nervoso, in fase involutiva. 5

JERKOVIC: Anche lui si è smarrito, al tiro e in difesa. 5

Mauro Paterlini