Amici le tenta tutte, Cleaves cala nel finale Male Tassone e Bellan

BERTETTI: Ancora una volta rivela tutti i suoi limiti in cabina di regia e non solo. Al tiro non ne azzecca una e la difesa finisce per ’battezzarlo’, e nella gestione perde palloni improbabili, facendo spesso scelte macchinose e complesse. 5

CLEAVES: Partenza lanciata, come spesso gli accade, poi Cividale gli prende le misure e lui è davvero troppo solo per poter togliere sempre le castagne dal fuoco. Chiude con 17 punti e 512 dal campo, ma nella ripresa fatica tantissimo. 6

AMICI: Parte con tre assist di qualità, gli sanzionano un antisportivo assurdo, e alla fine riporta i suoi in partita quasi da solo con 17 punti e 7 rimbalzi. Con tutti i suoi limiti caratteriali, resta il giocatore con più talento di questa squadra. 6,5

CAMPANI (foto): Segna 14 punti, sì, ma con i soliti errori da sottomisura ed alcuni rimbalzi di troppo concessi a Cividale. 6

SMITH: Anche lui parte benissimo, con canestri e stoppate, e alla fine chiude con 13 punti e 8 rimbalzi, ma vale sempre lo stesso discorso: se deve essere lui a risolvere le partite, non può accadere, perchè ha altre caratteristiche e perchè è un giocatore di complemento, non certo un protagonista. 6

BELLAN: Stavolta tiene a bada il nervosismo, ma non riesce a combinare nulla di decente sul parquet. Palle perse, errori al tiro e falli invece che difesa. Il linguaggio del corpo è quello di un giocatore totalmente sfiduciato. 5

TASSONE: Anche per lui un’involuzione incredibile. Perde palloni dal palleggio che raramente si vedono a questi livelli, e non ne azzecca una. E pensare che all’andata, proprio contro Cividale, insaccò 15 punti... 5

JERKOVIC: Ecco un altro completamente sfiduciato, che in questo momento non riesce a combinare nulla di positivo. 5

Mauro Paterlini