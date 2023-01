Amici scalpita: "Spero di farcela Giocheremo in un clima infuocato una gara proibitiva"

Ai box da un mese esatto a causa di una fastidiosa "scavigliata" nel match casalingo con Mantova, Alessandro Amici scalpita per tornare in campo e contribuire alle fortune del Kleb in questa seconda parte di stagione, decisiva per l’obiettivo salvezza a cui la società biancazzurra punta sin dal primo giorno di raduno. L’ala pesarese ha saltato in successione gli ultimi quattro match contro Udine, Pistoia, Chieti e Rimini, ma è pronto per scendere sul parquet nel derby di domenica pomeriggio (ore 16).

Alessandro, intanto come sta?

"Meglio, oggi (ieri, ndr) ricomincio ad allenarmi in gruppo e assieme allo staff medico valuteremo come risponde la mia caviglia, fin qui ho lavorato solo individualmente e d’ora in poi capirò quanto poter spingere sull’articolazione. Vediamo come evolve la settimana, spererei di essere pronto per il derby di domenica".

Contro Rimini non è arrivato per poco il successo della sicurezza…

"Diciamo che per noi è stata una partita sfortunata, abbiamo avuto parecchi problemini fisici durante tutti i quaranta minuti, in ogni caso la prestazione c’è stata al cospetto di una squadra che a mio avviso merita posizioni più alte in classifica. Rimini ha una coppia di stranieri tra le più incisive del girone, sono contento per come i ragazzi hanno combattuto, purtroppo non abbiamo centrato i due punti". Resta il rammarico per aver sprecato un vantaggio in doppia cifra?

"Sarebbero stati due punti d’oro, inutile negarlo, ma c’è poco da recriminare, noi con queste squadre facciamo fatica a livello fisico. Adesso non c’è bisogno di allarmarsi, perdere contro Rimini ci può stare, ma siamo ancora padroni del nostro destino". Il calendario vi proporrà quattro scontri diretti casalinghi da qui alla fine della stagione regolare…

"Infatti, l’importante sarà vincere le partite in casa, visto che in trasferta avremo un cammino quasi proibitivo".

Anche il derby di domenica sarà proibitivo?

"Andiamo a giocare in casa della prima della classe, loro sono in fiducia ma hanno due braccia e due gambe proprio come noi. Giocheremo in un clima infuocato, sicuramente l’apporto del nostro pubblico sarà apprezzato e ci darà quella spinta in più per provare a vincere".

Parliamo di Cento: Tomassini e poi?

"Lui sta vivendo una grandissima stagione, andrà limitato più di tutti ma non scordiamoci che la Tramec ha un signor americano come Marks, ha recuperato Zilli e inserito Mussini. Saranno in tanti da tenere d’occhio".

Jacopo Cavallini