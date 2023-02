"Con Ravenna abbiamo commesso degli errori, domani a Forlì l’obiettivo è di essere competitivi per tutti i quaranta minuti". La Tassi Group ha bisogno di punti salvezza dopo il ko casalingo di domenica scorsa nello scontro diretto con l’Orasì, arrivato come un fulmine a ciel sereno visto l’andamento della gara e il +13 toccato dai biancazzurri a sei minuti dalla sirena finale. Poi, un break di 26-6 a favore dei romagnoli che ancora grida vendetta, ma il Kleb vuole girare pagina e pensare alla sfida contro l’Unieuro, capolista assieme a Pistoia e Cento e reduce da una striscia di nove successi nelle ultime dieci gare disputate.

"Forlì gioca un basket intenso – le parole alla vigilia di coach Spiro Leka –, all’andata li affrontammo senza Adrian e Valentini, che questa volta ci saranno, hanno un roster talmente profondo che diventa difficile dire quale giocatore gli toglierei. Noi andremo là a viso aperto, dovremo farci trovare pronti nel caso in cui loro incappassero in una serata storta, la difesa sarà la chiave. Sappiamo che non sarà facile ma nemmeno impossibile, due settimane fa Chieti senza la coppia straniera ha dato loro molto filo da torcere. Come tutte le squadre del mondo, anche loro possono avere una giornata no al tiro, noi dovremo trarre vantaggio da questa eventualità. Nonostante le sconfitte nelle ultime gare abbiamo fatto vedere buone cose, in settimana gli errori sono stati analizzati in modo tale da non ripeterli in futuro. Coi miei ragazzi sono sempre stato schietto, abbiamo discusso degli errori fatti con Ravenna, nel basket di oggi non bisogna mollare mai, la nostra rimonta da -22 con Cividale ne è la prova. In ogni caso, noi siamo partiti con l’obiettivo di salvarci – continua Leka –, ad un certo punto avevamo un rendimento addirittura superiore alle attese, ora che è arrivato il primo momento difficile dobbiamo uscirne cercando di fare qualche altra vittima illustre. Ci sono squadre che hanno speso sei volte noi e non stanno ottenendo quello che era richiesto ad inizio stagione. Un’analogia con la gara di quattro anni fa? In quell’occasione vincemmo di tre punti, quella vittoria fu importantissima nel nostro cammino, potrebbe essere un’altra partita di quel tipo, ma noi pensiamo poco al passato e siamo interamente concentrati sulla sfida di domani".

A FORLI’ COL SESTO UOMO. Il Sesto Uomo sta organizzando un pullman per la trasferta di domani al costo di 30 euro, comprensivi di viaggio e biglietto per assistere alla partita. Info e prenotazioni al numero 3486712787 (Federico).

Jacopo Cavallini