Anche Meccariello nella lista dei diffidati insieme a Celia, Alfonso, Arena e Prati

Nelle ultime cinque giornate di campionato mister Oddo dovrà inevitabilmente fare i conti con la possibilità di perdere una serie di titolari per squalifica. In questo momento della stagione è fisiologico che i giocatori più utilizzati siano carichi di ammonizioni e quindi a rischio squalifica. Il problema è che in panchina il tecnico pescarese ha davvero poche risorse a cui attingere, e proprio adesso che ha trovato la quadratura del cerchio guarda con un pizzico di preoccupazione alla lista dei diffidati che si allunga giornata dopo giornata. Nell’ultimo turno sono stati ammoniti Contiliano e Meccariello. Nessun problema naturalmente per il giovane centrocampista, che fino a poche settimane fa giocava stabilmente nel campionato Primavera 2.

Il difensore centrale invece è arrivato a quota nove cartellini gialli, entrando quindi nella lista dei diffidati dopo aver già scontato un turno di squalifica per somma di ammonizioni.

Oltre a Meccariello, ci sono altri quattro ‘titolarissimi’ a rischio squalifica: Alfonso, Arena, Prati e Celia. Tra questi, il portiere e il regista sono quasi insostituibili, ma è chiaro che è difficile pensare di poter chiudere il campionato senza nemmeno uno squalificato tra gli atleti attualmente in diffida. Per il resto, ieri il giudice sportivo non ha appiedato nemmeno un giocatore di Modena e Spal.

VIVAIO. Una vittoria ed un pareggio nelle due sfide del weekend giocate sul terreno del centro sportivo Gibì Fabbri dalle formazioni under 18 e under 17 biancazzurre. La squadra di mister Pedriali ha pareggiato 1-1 il big match contro il Milan. Alla mezz’ora la Spal è andata sotto con la rete del rossonero Mangiameli. In pieno recupero però Longoni su calcio di punizione dal limite dall’area ha acciuffato il pareggio consentendo ai biancazzurri di mantenere il secondo posto a +6 sul Milan a quattro partite dalla fine della stagione regolare. La selezione di mister Pensalfini invece si è imposta per 2-0 sul Como nella sfida valida per la penultima giornata di campionato. Il match è stato deciso dalle reti di Antonciuc e Camelio su rigore.

s.m.