Annata sciagurata ed errori a tutti i livelli

Sta finendo come si era tristemente intuito, con un esito appena dilazionato da quei due lampi vincenti contro Cittadella e Benevento. La Spal è prossima a una sciagurata retrocessione in C dopo quattro anni infami che pure non sono riusciti a prostrare una tifoseria innamorata ma oggi giustamente furente. Per evitare la terza serie dovrebbe cogliere 6 punti nelle ultime 2 e sperare che il Cosenza si pianti, o in altre combinazioni improbabili. Ma l’evento più improbabile rimane immaginare questa squadra vincere le ultime due. Insomma, ci vuole una fede smisurata per vedere il rosa in una situazione così. Ci sarà tempo per parlarne a bocce ferme, ma questa stagione è figlia di una clamorosa serie di errori. Una proprietà distante nei giorni fatidici e incline a sbagliare ogni scelta in tema allenatori, tranne forse l’esonero di De Rossi; calciatori con pedigree importanti che dopo prestazioni sconsolanti perdono il posto nel momento clou a favore di giovani del vivaio; una panchina fin da principio modesta e mai corretta; un mercato di gennaio che invece di rafforzare ha peggiorato l’organico; una parentesi centrale, quella con DDR, azzardata e infelice, quasi un Di Biagio-bis. E si potrebbe andare avanti ancora, con i bisticci tra tecnico e ds e l’esonero di Lupo proprio nei giorni dell’arrivo di Oddo. Da una retrocessione davvero ci sarebbe nessuno da salvare: ma è presto per il de profundis. Se non arriverà il quartultimo posto, che può portare a un ripescaggio per i guai della Sampdoria, bisogna a ogni costo inseguire il terzultimo, nell’ipotesi di altre crisi in estate. Perchè sarebbe un pianto retrocedere, ma sarebbe ancora più inaccettabile mancare anche l’ultima, eventuale chance a tavolino. E sì, per Joe Tacopina è il momento di dare risposte, perché è qui, nel momento più difficile, che se ne sente un gran bisogno.

Mauro Malaguti