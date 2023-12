Antenucci, Contiliano e Maistro. Tutti arruolati per l’Abruzzo

Arrivano finalmente buone notizie dal centro sportivo Gibì Fabbri, dove Contiliano, Maistro e Antenucci si sono allenati regolarmente e domani potranno essere utilizzati. Con quale minutaggio è difficile dirlo, anche perché sabato scorso con la Virtus Entella i due centrocampisti erano in panchina soltanto per onor di firma, mentre il capitano era rimasto direttamente ai box. Contiliano non scende in campo da oltre un mese, esattamente dal 12 novembre sul campo del Pontedera. Il suo forfait nella gara successiva con la Carrarese sembrava dovuto ad una banale influenza, invece la situazione si è rivelata particolarmente critica e di fatto gli ha impedito di giocare ben quattro partite di campionato.

Maistro invece era uscito malconcio dal campo nel finale della gara col Gubbio: gli esami strumentali avevano escluso lesioni muscolari, ma mister Colucci nell’ultimo turno ha preferito lasciarlo fuori per non correre rischi. Quella coi liguri invece è stata la prima assenza in assoluto di Antenucci, che dall’inizio della stagione non si è certo risparmiato. Un affaticamento muscolare ha indotto lo staff tecnico a concedergli un turno di riposo, con la speranza che il capitano abbia ricaricato le pile in vista del rush finale del girone di andata.

Le condizioni dei tre giocatori in questione condizioneranno inevitabilmente le scelte dell’allenatore, che ha bisogno assoluto dell’energia di Contiliano, del talento di Maistro e dei gol di Antenucci. Infine, Colucci sta ottenendo riscontri incoraggianti pure da Edera che sta bene e prosegue gli allenamenti senza intoppi, con la prospettiva di riuscire a convincere la società biancazzurra a tesserarlo in vista del girone di ritorno.

