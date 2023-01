Anticipo tra Masi e Medicina I torelli vogliono ripartire forte

Appetitoso anticipo oggi pomeriggio (ore 14.30) a Masi Torello tra i padroni di casa e il Medicina Fossatone. I bolognesi si presentano forti del successo per 3-1 a spese del Castenaso, trascinati dal giovanissimo e talentuoso Sabbatani. Tra i motivi di interesse c’è anche il confronto con l’altro talento offensivo, l’attaccante Caruso dei tricolori. Sergio Rambaldi ha recuperato anche il lungodegente Molossi, avrà così l’intera rosa da cui scegliere la migliore formazione da mandare in campo. Il capitano del Masi Torello Voghiera, Fabio Franceschini, non si fida della formazione bolognese: "E’ una squadra solida, ricopre una classifica migliore della nostra e dispone di un organico competitivo, soprattutto in attacco, con la coppia Barbaro-Sabbatani. Dovremo fare attenzione a non scoprirci e proseguire nella striscia positiva delle ultime giornate: a Comacchio abbiamo vinto in rimonta con un colpo di reni nel finale e pareggiato con il Bentivoglio. In teoria il Medicina ha qualcosa in più di noi, ma è tutto da dimostrare". L’avvento di Sergio Rambaldi ha cambiato le carte in tavola? "Sì, è cambiato molto da quando è arrivato a Masi. Ha portato un modo nuovo di intendere il calcio, cambiato la mentalità, sta lavorando molto sulla preparazione fisica e sulla gestione del gruppo". Siete stati sorpresi dalle partenze di Marongiu e Negri? "Ci penalizza in particolare l’addio di Negri, ma veniva da Bologna, ci sta che volesse avvicinarsi a casa".

Franco Vanini