Antipasto playoff, la Tramec scalda i motori

Novantatré giorni dopo, di nuovo contro. Dai quarti di Coppa Italia al debutto in fase ad orologio, con in palio il miglior piazzamento possibile ai prossimi playoff. E’ sfida ad alta quota oggi pomeriggio alla Milwaukee Dinelli Arena tra Cento e Treviglio (palla a due ore 17), seconde nei rispettivi gironi e pronte a darsi battaglia nel gruppo giallo, assieme a Cantù, Forlì, Cremona e Pistoia. Un girone di ferro, dove la Tramec partirà con 4 punti, due in meno rispetto alla truppa di Finelli, che comincerà questa nuova fase di campionato in vetta, alla pari di Forlì. Un remake dell’ultima sfida giocata a Cento lo scorso 29 dicembre e terminata col successo della Benedetto per 68-66, che strappò agli orobici il pass per la final four di Busto Arsizio. Un match segnato dall’esordio in biancorosso di Federico Mussini (10 punti, 2 rimbalzi e 1 assist), prelevato pochi giorni prima da Udine per sopperire all’infortunio di Zampini, e dalla scoppiettante prova di Marks (24 punti e 6 rimbalzi), che marchiò a fuoco il suo nome sulla partita. Decisivi poi furono i liberi di Berti, dopo che le bordate in sequenza di Sacchetti avevano fatto riemergere Treviglio, tornata con la testa davanti ad un paio di minuti dalla fine. Tutta un’altra sfida oggi, con in campo anche protagonisti differenti rispetto a tre mesi fa. In primis Luca Vitali, bolognese classe ’86 con 17 campionati di Serie A alle spalle e quasi 100 presenze in azzurro, che dal suo arrivo, ad inizio 2023, ha sfornato 3.4 assist di media a gara, oltre a 5.8 punti e 2.4 rimbalzi, nonché tanta esperienza in più ad un gruppo già di per sé solido, maturo, e di grande talento. Proverà ad incidere questa volta anche Pierpaolo Marini, secondo per punti segnati (15.3 a partita e 4.7 rimbalzi) e primo per assist dei suoi (3.5), dopo che nell’ultimo incrocio un infortunio lo aveva costretto a lasciare il campo sul più bello. Fari puntati anche sull’ex Torino e Trieste Jason Clark (16.3 punti e 2 assist), che a dicembre fallì il tiro della potenziale vittoria, e su Marco Giuri (12.6 punti e 3 assist, col 40% dall’arco). Un roster profondo e di taglia, completato dal torinese Lombardi (10.7 punti e 7 rimbalzi), da Brian Sacchetti (7.7 e 5) e dal croato Sandi Marcius (quasi 8 tra punti e rimbalzi ad allacciata di scarpa). A rinfoltire il pacchetto italiani, il navigato Bruttini e il regista Lorenzo Maspero, che affiancheranno l’ex Milano e Venezia Bruno Cerella.

Giovanni Poggi