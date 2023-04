Aquile a Roma per il bis Ma attenzione ai Grizzlies

Aquile di nuovo in campo anche questo weekend con la lunga trasferta a Roma, dove gli estensi saranno ospiti dei Grizzlies oggi pomeriggio alle 15 presso l’impianto sportivo di Tor di Quinto in via del Baiardo. Dopo l’ottima prestazione della settimana scorsa che ha visto la squadra di coach Faragalli battere i Roosters Romagna per 56-14, le Aquile cercano una ulteriore conferma all’ottimo avvio di stagione che vede gli estensi al primo posto del girone con i Trappers Cecina. I Grizzlies, approdati alla seconda Divisione dopo qualche anno di assenza hanno finora accusato due sconfitte ma senza larghi margini, battendosi duramente per contendere alle avversarie il risultato.

Ad oggi i romani occupano l’ultimo posto del girone ma sono squadra da non prendere alla leggera e come di consueto coach Faragalli ha lavorato intensamente insieme all’allenatore della difesa Gordon per preparare la partita nel migliore dei modi. Il morale della squadra estense è alto ma sarà importante rimanere con i piedi per terra per non perdere la concentrazione e continuare a crescere in vista del proseguio del campionato. Oltre a Grizzlies- Aquile nel weekend giocano altre due squadre del girone C, con gli Hogs che domenica ospiteranno i Trappers Cecina, competitor diretto dei ferraresi per la supremazia nel girone.