Aquile e Duchi si giocano il pass per Grosseto

Ultimo appuntamento di stagione regolare per il flag fotball under 17, con le due formazioni estensi, Aquile e Duchi, che giocheranno al Mike Wyatt Field un bowl che vale l’accesso alle finali di Grosseto che si disputeranno a giugno per la formazione delle Aquile. Due partite impegnative attendono proprio le Aquile, che scenderanno in campo per prime alle 10.30 contro i Titans Romagna con cui condividono il 1° posto nel girone E del campionato con 3 vittorie ed una sconfitta. Battuti abbastanza agevolmente all’andata per 44-19, i Titans sono però squadra da non prendere sottogamba e sicuramente sarà una partita dove i ragazzi di coach Golfieri e Medini dovranno dare il massimo fin da subito. Altrettanto importante per le Aquile sarà la successiva partita, alle 13,30, contro i Vipers Modena.