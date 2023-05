Aquile imbattute, stasera in campo nell’anticipo a Marina di Ravenna

Aquile di nuovo in campo nel weekend, con la squadra di coach Faragalli che giocherà in trasferta a Ravenna contro i Roosters Romagna, in una partita che si prospetta assai interessante, con l’obbligo per gli estensi di continuare il trend positivo ed i Roosters invece in cerca di quella vittoria che potrebbe rilanciarli in chiave playoff. L’appuntamento è stasera al campo Sportivo Comunale di via del Marchesato a Marina di Ravenna alle 20.30, con il maltempo dei giorni scorsi che aveva inizialmente messo in dubbio la praticabilità del campo. Invece tutto confermato per questo importante appuntamento a cui le Aquile si presentano con il record immacolato di 5 vittorie e zero sconfitte, mentre i Roosters con un record di 3 vittorie e 2 sconfitte e il terzo posto nel girone, proveranno ad inseguire i Trappers Cecina attualmente secondi. La formazione estense si presenta al via come miglior squadra del campionato di 2° Divisione con una media di 43 punti segnati a partita contro i quasi 22 dei ravennati ed una difesa che concede meno di un touchdown a partita contro i quasi 27 punti concessi dai Roosters. Il prolifico attacco estense con oltre 300 yards gudagnate ad ogni incontro è guidato da un ottimo Scaglia, quest’anno in grande spolvero, unico quarterback del campionato ad avere il 65% di passaggi completati contro il poco più del 50% dei Roosters. All’andata le Aquile ebbero la meglio giocando in casa con un rotondo 56-14, ma quella è stata anche l’ultima battuta d’arresto dei ravennati, che da allora hanno ottenuto solo vittorie, rispolverando quindi giuste ambizioni di postseason e mostrando nell’ultima partita disputata contro gli Hogs di poter adattare il proprio gioco agli avversari rendendosi assai pericolosi.