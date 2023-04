Aquile in trasferta a Cecina Sul match l’incognita maltempo

Trasferta in terra toscana per le Aquile, che domani pomeriggio a Cecina affronteranno i Trappers in una partita che si preannuncia davvero interessante e combattuta con in gioco il primo posto nel girone C del campionato di 2 Divisione. Entrambe le squadre scenderanno infatti in campo con un record ancora immacolato di 3 vittorie e 0 sconfitte, appaiate in testa al girone e con un occhio già ai playoff dove rimanere imbattuti potrebbe fare la differenza nella griglia di partenza della seconda fase della stagione. Fino ad ora le due squadre hanno mostrato un ottimo gioco d’attacco e delle difese veramente coriacee piazzandosi ai primi posti nelle statistiche del campionato. Le Aquile di coach Faragalli si presentano a Cecina con il miglior attacco in termini di punti segnati, oltre 43 a partita ma i Trappers sono subito dietro con una media di circa 32 punti; leggero distacco per gli estensi anche per le yards di terreno guadagnate in media a partita, 348 contro le 327 dei toscani. Leggermente meglio il gioco di corsa dei Trappers con circa 170 yards guadagnate a partita contro le 131 degli estensi ma le Aquile pareggiano i conti con la supremazia aerea con 217 yards di media guadagnati con il passing game contro le 150 di Cecina. Entrambi gli attacchi dovranno comunque guardarsi da difese agguerrite con le Aquile che hanno concesso solo 2 touchdown in 3 partite, mentre i Trappers sono a 3 td subiti in altrettanti incontri e comunque entrambe le formazioni concedono mediamente meno di 140 yards a partita agli attacchi avversari. Terzo incomodo della giornata potrebbe essere il maltempo, con il meteo che prevede abbondanti piogge nella giornata di sabato e che potrebbe costringere entrambe le squadre ad affidarsi più al gioco di corsa a scapito di un più spettacolare passing game.