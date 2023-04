Aquile, percorso netto Quinto successo di fila

Quinto successo consecutivo per le Aquile nel campionato di 2° Divisione, con gli estensi che sul terreno di casa regolano i Grizzlies Roma con un secco 42-0 in una partita a tratti nervosa ma comunque sempre in controllo da parte della squadra di coach Faragalli. Inizio spumeggiante per le Aquile con un bel ritorno di Medini del kickoff romano, con l’ottimo ricevitore estense che arriva oltre la metà campo e Scaglia serve subito il giovane Franco su corsa, oggi a sostituire l’infortunato Khalafalla, per poi lanciare un bel passaggio a Bindini che entra in end zone per i primi 6 punti dell’incontro. Romagnoli, oggi perfetto nelle trasformazioni aggiunge il calcio addizionale per il 7-0 parziale. Grizzlies in attacco costretti a giocare un 4° tentativo da posizione rischiosa senza riuscire a guadagnare il 1° down e l’attacco estense parte ancora in posizione favorevole dalle 29 difensive dei romani. Scaglia pennella un paio di passaggi per Bindini e Ghironi che portano l’ovale fino a 2 yards dall’end zone dove entra di potenza un’altro dei runningbacks a disposizione di coach Faragalli, Cristian Tane, e con la trasformazione di Romagnoli le Aquile vanno sul 14-0, punteggio che chiude il 1° quarto. Nella seconda frazione i Grizzlies spingono sull’acceleratore ma la difesa di coach Gordon, benché priva di diversi titolari contiene l’offense avversaria che deve accontentarsi di provare il field goal da 3 punti senza però riuscire a piazzare l’ovale tra i pali. Alzano il tiro invece le Aquile con Scaglia che dalle proprie 20 costruisce un ottimo drive servendo due bei passaggi a Ferrari che si invola poi in end zone dopo aver ricevuto il 2° per il 20-0 parziale. Trasformazione riuscita e palla ai Grizzlies costretti però al punt e nel drive successivo degli estensi è ancora Ferrari a ricevere la palla e portarla in end zone per il 28-0. La fine del 2° quarto segna anche definitivamente le sorti dell’incontro e negli ultimi minuti Bindini, schierato in difesa, intercetta l’ovale dando palla di nuovo al proprio attacco in buona posizione di campo con l’esordiente veterano Sicignano che entra in end zone e porta le squadre al riposo sul 35-0. Dopo l’intervallo visto il divario il tempo corre veloce e le Aquile cominciano a dare spazio alle riserve. Ora per gli estensi due settimane di riposo prima di andare in trasferta il prossimo 6 maggio a Ravenna per affrontare i Roosters Romagna, attualmente al 3° posto del girone C.