Aquile pronte a spiccare il volo Domani il debutto contro Reggio

Aquile pronte a spiccare il volo nel campionato 2023. Si è tenuta ieri la presentazione del campionato nazionale di Football Americano seconda divisione girone C. Presenti l’assessore allo sport Andrea Maggi, il presidente Aquile Ferrara Alfredo Ferrandino, l’head coach Mike Faragalli, Jerrold Andrew Gordon e Pier Giorgio Degli Esposti, oltre una rappresentanza dei giocatori. "E’ sempre un piacere – ha spiegato l’assessore Maggi – ed è una festa la presentazione della nuova stagione sportiva di questa importante realtà sportiva storica del territorio. Si stanno portando avanti progetti e idee con loro. Auguro un buon campionato ricco di successi". Si parte domenica alle 14 al Mike Wyatt Field di via Cimarosa contro gli Hogs Reggio Emilia. La squadra del presidente Ferrandino si presenta all’appuntamento con tanto entusiasmo, come spiega il presidente Ferrandino: "Abbiamo le potenzialità e qualità per arrivare in prima posizione, chiaramente la stagione è lunga e sono molte le variabili, tra queste gli infortuni". La guida tecnica della squadra è rimasta nelle mani di coach Mike Faragalli, che rivestirà il ruolo di head coach ed offensive coordinator, mentre a guidare la difesa estense ci sarà un altro statunitense, Jerrold Andrew Gordon, arrivato ad inizio stagione per aggiungere qualità al reparto difensivo. In attacco si amplia il parco assistenti, con il ritorno di Bob Ladson ad allenare i runningback che si affiancherà a Matteo Mantovani (quality coach), Andrea Golfieri (ricevitori) e Luca Orlandi (linea d’attacco). Mario Tosatti