Aquile travolgenti contro i Roosters

Un Mike Wyatt Field gremito di spettatori ha fatto da cornice alla bella partita tra Aquile e Roosters che ha visto prevalere la squadra di coach Faragalli 56-14, capace di imporre il proprio gioco sugli avversari e di mettere al sicuro il risultato già nel primo tempo. Partiti in attacco, gli estensi faticano un poco ad ingranare la marcia ed una serie di falli in attacco sembrano porre fine anticipatamente al drive offensivo dei padroni di casa ma è poi il regista estense Scaglia oggi ottimo nel distribuire palloni, a sbloccare l’attacco con un primo bel passaggio per Medini che si invola in end zone salvo poi vedersi annullare il td per un nuovo fallo offensivo. Non si arrende però l’offense estense e si riparte con Scaglia, che stavolta serve ancora un bel pass per Mingozzi, autore del primo td di giornata per il 6 a 0 parziale. Un buon drive dei Roosters in attacco alla fine del primo quarto termina nella seconda frazione di gioco con il td su corsa di Mazzotti, per il 14 a 6 parziale che non viene trasformato grazie al pronto intervento dello special team ferrarese. Un’altra bella corsa di Khalafalla porta le Aquile nuovamente nella metà campo avversaria e stavolta Scaglia serve Ferrari che, ricevuto il pallone, si invola in end zone per il 20 a 6 con Romagnoli che, da ora in poi infallibile sulle trasformazioni, piazza il punto addizionale del 21 a 6. I Roosters cercano di accorciare le distanze ma su un 4° tentativo e in buona posizione di campo è l’intervento del veterano estense Zanella a spegnere il drive ospite e l’attacco estense riparte guadagnando terreno con due belle ricezioni di Ferrari, che portano l’ovale nella red zone ravennate dove Scaglia decide di correre personalmente la palla andando a segno per il 27 a 6 a cui Romagnoli aggiunge l’extra point. Manca poco all’intervallo e il qb ravennate messo sotto pressione dalla difesa estense scarica un pallone impreciso, raccolto al volo da un bravissimo Bottoni che ridà palla all’offense estense, in un’ottima posizione di campo e Scaglia serve nuovamente Ferrari ad una manciata di secondi dall’intervallo, con il ricevitore estense che viola nuovamente l’end zone per il 41 a 6 a cui segue il punto addizionale di Romagnoli. Nella ripresa i Roosters ripartono in attacco, ma la difesa di Gordon regge la pressione e la vittoria è al sicuro.