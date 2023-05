Aquilotti sugli scudi A trionfare è Argenta

Dopo il XIII International Tournament “Città di Ferrara” Under 13, nel fine settimana i più piccoli del minibasket sono scesi sul parquet del Pala 4T, all’insegna del gioco e del divertimento, nei due tornei organizzati dalla Despar 4 Torri Ferrara.

Domenica è andato in scena il torneo della categoria Aquilotti, che ha visto trionfare la Cestistica Argenta proprio davanti alla Despar 4 Torri; ha completato il podio la Matilde Basket Bondeno. Per gli argentani è stato un grande weekend, perché anche nel quadrangolare Scoiattoli di lunedì primo maggio la Cestistica Argenta è riuscita a portare a casa il successo, davanti a 4 Torri e La Fenice Codigoro. Non finisce qui: l’appuntamento è per domenica 7 maggio con il torneo Under 13 Silver, con Despar 4 Torri, Basket Costa Rovigo, Matilde Basket Bondeno e Cestistica Argenta, a caccia dell’en-plein.

Termina all’ultima giornata del girone per il titolo di categoria l’avventura dell’Under 15 Silver. I ragazzi di Marianti Spadoni avevano l’obbligo di vincere per passare come prima in classifica contro la diretta avversaria Vis Academy Persiceto: in una partita combattuta, però, sono i padroni di casa a imporsi 79-72, contro una mai doma Despar che vede uscire nel finale per infortunio Bassi (35 punti) e Vertua (13), e a niente servono i 19 di Gorobei. I granata salutano tuttavia la stagione a testa altissima, dopo aver dominato il girone di regular season.

Nei due derby settimanali arrivano altre due sconfitte per la 4 Torri. L’Under 17 Silver chiude il suo campionato in casa contro la Vis, che passa senza problemi 52-82 (Agasi 12 punti, Vertua 10). Anche l’Under 13 ha concluso il suo cammino, ma al Pala 4T il derby contro la SBF è stata una lunga battaglia: si impongono gli ospiti 64-66, a nulla servono i 27 di Obaseki e i 17 di Magnoni.

Tutti i riflettori sono puntati adesso sull’Under 19 Gold di coach Villani, impegnati nelle semifinali del Trofeo Emilia-Romagna nel doppio confronto ravvicinato contro l’A.I.C.S. Forlì.