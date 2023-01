Archie è un leader silenzioso Marks toglie le castagne dal fuoco

MARKS 8. Quando nell’ultimo quarto i meccanismi offensivi di Cento si inceppano, è lui a togliere le castagne dal fuoco con un paio di canestri in fila da campione, che eliminano definitivamente Ferrara dalla corsa. Meno preciso rispetto al solito (516 complessivo dal campo), ma le giocate decisive sono le sue. Il bottino è arricchito da 6 rimbalzi e 3 assist.

MUSSINI 7,5. Impatto eccellente nel suo primo derby a queste altitudini. Gioca una partita solida, presente anche sotto le plance (7 rimbalzi), dettando i tempi in maniera matura: chiude con 14 punti e 3 assist in 22 minuti. ULANEO 7. La sua gara più bella in maglia Benedetto. Due stoppate da urlo che spengono l’entusiasmo di Ferrara, e una notevole dose di energia a rimbalzo (7 in tutto di cui ben 5 nel pitturato ospite), danno vita ad una prestazione con la P maiuscola. A condire il tutto ci sono anche 6 punti e un assist, e tante altre cose utili.

TOMASSINI 7,5. Lo zampino del capitano ovviamente non poteva mancare: 17 punti, 7 assist e 5 rimbalzi, più le triple che avvicinano Cento al traguardo sperato. Cresce col passare dei minuti e riscatta anche il suo finale del derby d’andata.

TOSCANO 6. Le cifre non gli danno del tutto ragione (5 punti in 17 minuti e 3 rimbalzi), ma in avvio ci mette voglia e concentrazione. Si divora un paio di rigori sotto canestro, ma il suo contributo c’è.

BERTI 7. Frenato bruscamente dai falli sul più bello (l’ingenuità in attacco su Amici e quella successiva sotto il suo canestro), porta comunque a casa una gara di enorme impatto: 11 rimbalzi, di cui 4 in attacco, e 5 punti segnati, in 22 minuti.

ARCHIE 7,5. Silenziosamente firma 14 punti e strappa 6 rimbalzi: in una parola, leader, come dimostrano i quasi 36 minuti giocati a 35 anni suonati. Anche lui protagonista dei canestri ammazza-partita nel finale, quando le triple piovono come macigni sulla schiena di Campani e compagni.

MORENO: 7. Il solito Yan, che più matura e più diventa decisivo. Gioca con perizia in regia, nonostante qualche difficoltà al tiro. Alla fine sarà il migliore dei suoi a livello di assist (6), dopo Tomassini, numeri che vanno affiancati ai 6 punti, 3 dei quali realizzati dall’angolo, nella bomba che libera l’urlo centese.

Giovanni Poggi