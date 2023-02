Archie, parole da leader: "La Tramec è la più forte del girone Rosso E ora la Coppa"

Arrivato da leader e leader si è confermato. Se la Benedetto viaggia a ritmi forsennati lo deve anche a lui, Nique Archie, il giocatore più esperto della Tramec. Quasi 13 punti di media realizzati, oltre a 6 rimbalzi, nella sua prima stagione in biancorosso, la quinta in Italia dopo Varese e Capo d’Orlando.

Archie, il vostro cammino fin qui è stato qualcosa di strabiliante: l’avrebbe mai immaginato?

"Sinceramente quando ho firmato per questa stagione a Cento, non avevo idea a cosa sarei andato incontro. Ora, però, posso sicuramente dire che questa realtà e questa stagione hanno superato di gran lunga le mie aspettative".

Quindi, a questo punto, non si sarebbe mai aspettato di trovare Cento prima in classifica assieme a Pistoia e Forlì, e a sole 3 partite dal chiudere nelle top 3 del campionato?

"Quando inizi, non ti proietti mai troppo in avanti, ma vedendo come abbiamo giocato la stagione fino ad oggi, direi che chiudere tra le prime tre rispecchierebbe tutto il nostro percorso".

Fino a dove può arrivare questa Tramec?

"Penso che il nostro sia un gruppo di persone che ambiscono sempre al meglio, cioè a vincere. Ad oggi, penso che siamo la squadra più forte del girone: non so cosa capiterà da qui alla fine, ma sicuramente noi punteremo a dare il massimo".

E cosa le piace di più di Cento?

"Qui si respira una bella atmosfera, siamo un bel gruppo sia dentro che fuori dal campo: questa è la cosa più bella, e ciò che conta davvero".

Lei è il giocatore più esperto del roster, ma c’è qualcosa che ha imparato quest’anno qui a Cento e che si porterà dietro fino a fine carriera?

"Essere in un bell’ambiente come questo ha portato in me una ventata di aria fresca, mi ha ridato la gioia di giocare, e questo aspetto lo porterò sicuramente con me per il resto della carriera".

Come si trova con Marks, vi trovate spesso anche fuori dal campo?

"Derrick è un bravissimo ragazzo e un ottimo compagno di squadra, ma in generale sono uno che quando finisce gli allenamenti preferisce trascorrere le serate a casa a rilassarsi".

Che sfida sarà con Nardò?

"Ad oggi, loro sono l’unica squadra che ci ha battuto in casa, per questo sarà una gara che non dovremo assolutamente sottovalutare".

Tra un mese arriverà la Coppa Italia: è un torneo che potete vincere?

"Credo di sì. Siamo arrivati a qualificarci per la prima volta nella storia del club, che di per sé è già un grande risultato, ma vincere lo sarebbe ancora di più. Non sarà facile, ma siamo all’altezza di questa sfida".

Giovanni Poggi