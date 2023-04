Arena da solo, Varnier in gruppo

Buone notizie dal centro sportivo Gibì Fabbri, dove alla ripresa degli allenamenti era presente anche Arena che ha svolto un lavoro differenziato. È ancora presto per verificare le sue condizioni, ma il difensore centrale pugliese si candida a giocare lo scontro diretto col Perugia. Arena si era fermato nel corso della ripresa del match di Modena, accusando un problema muscolare. Evidentemente però non si trattava di un infortunio serio, perché dopo la paura iniziale ha iniziato a prevalere l’ottimismo. Regolarmente in gruppo invece Varnier. Tornando alla Spal, sono previsti altri due allenamenti a porte aperte: oggi e domani alle 11. Per quanto riguarda il Perugia, mister Castori dovrebbe recuperare Matos che ha superato i problemi alla schiena e salvo imprevisti sarà a disposizione. Nel frattempo, come previsto è arrivata la squalifica per una giornata di Meccariello. Nessun giocatore del Perugia è stato appiedato, mentre il giudice sportivo ha fermato per un turno Marras (Cosenza), Caracciolo, Nagy e Sibilli (Pisa), Crociata, Giraudo e Varela (Cittadella), Ndoj e Rodriguez (Brescia), Pierozzi (Reggina), Azzi (Cagliari), Di Tacchio (Ternana) e Vicari (Bari).