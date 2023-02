Argentana, l’ennesimo scivolone. Il Castenaso apre e chiude il match nella ripresa

Atletico Castenaso

2

Argentana

0

ATLETICO CASTENASO: Musiani, Frison, Alberti, Crimi, Arcesilai, Mazzoni, Napolitano (5’ st Boni), Vinjolli, Di Salvo (37’ st Mezgour), Capitanio (21’ st Macaluso), Semprini (37’ st Campanelli). All.: Mazzoni.

ARGENTANA: Fiorentini, Ambrosecchia (28’ st Valmaggi), Livaldi (7’ pt A. Coletti), Martino, Ghini, Bozzato, Sehail, Cesano, Malka (23’ st Colantuono), J. Coletti, Beccari. All.: Forlani.

Arbitro: Sani di Faenza.

Reti: 7’ st Di Salvo (At), 42’ st Mezgour (At).

Note: ammoniti: Crimi (At), Semprini (At), Macaluso (At).

Sconfitta per l’Argentana a Castenaso. Primo tempo con poche occasioni, con le due squadre che restano chiuse in difesa e non si sbilanciano troppo all’attacco. Al 7’ tegola per l’Argentana, con il numero 3 Livaldi che si fa male ed è costretto al cambio. La prima occasione è per gli ospiti, con il numero 10 Coletti che si libera al limite dell’area e lascia partire la conclusione, neutralizzata senza troppi problemi da Musiani. Sul finale di primo tempo iniziano a crescere d’intensità i padroni di casa, che si fanno vedere più volte dalle parti di Fiorentini, ma le conclusioni di Capitanio prima e di Semprini poi, si spengono a lato dalla porta. Per la prima frazione è tutto. Al rientro dagli spogliatoi partono forte i padroni di casa del Castenaso, che passano subito avanti al minuto 7’, con il numero 9 Di Salvo che incorna in rete il vantaggio per i suoi. Tentano una reazione gli ospiti, ma gestisce bene la fase difensiva il Castenaso. Sul finale arriva la rete che chiude la partita, con il subentrato Mezgour che lascia subito il segno sul match e insacca la rete del raddoppio a 3’ dal novantesimo. Al triplice fischio il risultato rimarrà invariato, con il Castenaso che porta a casa 3 punti importanti e sale al secondo porto, mentre rimane fanalino di coda l’Argentana a sole 6 lunghezze.