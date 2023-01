Argentana, niente da fare contro il Faenza

argentana

0

faenza

2

ARGENTANA: Fiorentini, Dini, Livaldi, Sehail, Delli Carri, Bozzato, Colantuono, Coletti, Beccari, Cesano, Fantoni. All. Forlani.

FAENZA: Ravagli, Lanzoni F., De Marco, Venturelli, Betti, Navarro, Lanzoni P., Errani, Missiroli, Lanzoni G., Ambroselli. All. Folli.

Arbitro: Mid Bella da Bologna.

Marcatori: 24’pt Missiroli, 25’st Lanzoni. Note: espulso al 15’st Livaldi. Ammoniti Delli Carri, Bozzato, Sehail, Betti, Lanzoni P., De Marco.

Un gol per tempo per il Faenza, che espugna Migliarino grazie a una prestazione tutta sostanza. Nel secondo tempo l’Argentana ha giocato mezz’ora in dieci per l’espulsione di Livaldi.