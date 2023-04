Argentana, non basta il gol di Martino

Castelbolognese

3

Argentana

1

SPARTA CASTELBOLOGNESE: Landi, Palladino, Esercizio, Cardelli (12’ st Russo), Tirello, Talenti, Rimini (43’ st Poletti), Galassi (37’ st Grementieri), Battiloro, Mainetti, Conti. A disposizione: Renna, Greco, Manaresi, Menzolini, Piticchi. All.: Merenda.

ARGENTANA: Fiorentini, Valmaggi (41’ st Beccari), Riccitiello, Ghini (32’ st Colantuono), Sehail, Martino, A. Coletti (34’ st Ashraf), Livaldi, Kaja, J. Coletti, Malka. A disposizione: , Guidi. All.: Forlani.

Reti: 13’ pt rig. Battiloro (S), 37’ pt Martino (A), 17’ st Battiloro (S), 41’ st Tirello (S).

Note: ammoniti: Livaldi (A).

Importante vittoria casalinga per lo Sparta Castelbolognese, che passa per 3 a 1 contro gli ospiti dell’ Argentana. Già dai primi minuti partono meglio i padroni di casa mettono pressione alla difesa ospite e mantengono il possesso del pallone. Al triplice fischio 3 punti per lo Sparta , che sale a quota 40 , mentre resta fanalino di coda l’Argentana.