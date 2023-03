Argentana travolta dalla capolista

Massa Lombarda

6

Argentana

0

MASSA LOMBARDA: Lusa, Braccioli (13’ st Guerra), Musiani, El Ghazali, Hysa, Taroni (20’ st Vignudelli), Prati (5’ st Tola), Magri, Tosi, Imperato (5’ st Topi), Melloni (23’ st M. Massueme). A disposizione: Zanuso, Manfredini, M. Massueme, Campomori. All.: Scozzoli.

ARGENTANA: Fiorentini, Bozzato, Cesano, Valmaggi (42’ st Maiss), Sehail, Martino, A. Coletti, Beccari (13’ st Riccitiello), Malka (42’ st Labissar), J. Coletti, Ashraf (45’ pt Colantuono). A disposizione: Guidi. All.: Forlani.

Reti: 8’ pt Magri (M), 16’ pt Melloni (M), 37’ pt Melloni (M), 30’ st M. Massueme (M), 41’ st Hysa (M), 45’ st Tosi (M).

Note: ammoniti: El Ghazali (M), Ashraf (A).

Importante vittoria casalinga per il Massa Lombarda, che travolge l’Argentana. Già dai primi minuti partono forte i padroni di casa, che tengono ben saldo il pallino del gioco e mettono pressione alla difesa ospite. Al minuto 8 si sblocca il match, con la rete di Magri. Al 16’ bella azione di Braccioli, che libera il destro a giro, la palla finisce sul palo ma sulla ribattuta arriva il tap in di Melloni, che insacca il raddoppio per il Massa. Non si fermano i padroni di casa, e trovano la terza rete al minuto 37, ancora con Melloni che viene lanciato a rete, e a tu per tu con Fiorentini trova il rasoterra vincente valido per il 3-0. Nella ripresa altre tre reti fissano il risultato sul 6-0.