Aria di derby per la 4T Battuta la Sg Fortitudo

È stata la settimana del cambio di marcia in casa Despar 4 Torri, non solo per la prima squadra, ma anche per il settore giovanile. I granata iniziano subito con il botto: è la S.G. Fortitudo la prima a cadere al Pala 4T, nel recupero della terza giornata di ritorno del campionato Under 19 Gold. Ai ragazzi di Villani, Tani e Marianti Spadoni sono serviti ben 3 supplementari, in una partita dispendiosa e sempre sul filo del rasoio, per fermare i bolognesi terzi in classifica: 107-102 il risultato finale, con i 30 punti di Ghirelli e i 24 di Pevere. E non è tutto: nella gara interna di domenica contro il Cesena Basket 2005, la Despar ha servito il bis: 77-53 (Milosavljevic e Cavazzoni 13 punti a testa) e corsa ai play-off riaperta.

Anche l’Under 15 Silver aveva la necessità di rifarsi dopo la sconfitta sul campo di Anzola all’esordio nella seconda fase di campionato. I ragazzi di Marianti Spadoni hanno risposto con fermezza, conquistando il primo posto in graduatoria: prima hanno schiantato 88-30 Formigine (Gorobei 34, Bassi 25), e poi è stato il turno di Vignola, che si è arresa al Pala 4T 90-64 (Bassi 42, Gorobei 20, Vertua 18 punti). Una vittoria importante arriva anche dagli Esordienti, che si aggiudicano il derby cittadino sul parquet della Vis 2008 Ferrara. La gara è tirata, con i padroni di casa che vincono il primo tempo (10-5), la Despar che vince il secondo (13-2), mentre il terzo si chiude in pareggio (4-4). In un quarto periodo molto combattuto, passano a ridosso della sirena i granata (6-4), che nel quinto tempo con Magnoni e Angelini sfoderano il parziale di 15-6 che consegna loro la partita, nonostante l’ultimo quarto sia della Vis (6-1): il derby termina per tempi 11-13 (33-44 a punti) in favore dei granata di Pasetti e Ruina. Trionfano, e non fanno più notizia, anche gli Aquilotti, in trasferta a Cento sul campo della Benedetto 1964 C; dopo i primi due quarti equilibrati (3-8; 8-4), la Despar mette il turbo e vince tutti i tempi successivi, concedendo pochissimo ai padroni di casa (19-0; 6-2; 12-0; 8-0): 8-16 è il risultato finale, a punti 13-57 per i piccoli granata che continuano a portare a casa risultati straordinari.