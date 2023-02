Aria di rivoluzione anche nell’area tecnica: verso l’addio il dt Fabio Lupo L’alternativa può essere la promozione dell’attuale ds Armando Ortoli

La sconfitta sul campo del Genoa ha lasciato più macerie di quello che si poteva immaginare, e ora la situazione in casa Spal rischia davvero di precipitare. Il presidente Tacopina avrebbe infatti deciso di sollevare dall’incarico di direttore tecnico Fabio Lupo (nella foto), finito nell’occhio del ciclone in seguito a due sessioni di mercato considerate insoddisfacenti. È abbastanza curioso che un paio di settimane fa il dirigente spallino sia stato l’artefice dell’approdo sulla panchina biancazzurra di Massimo Oddo, che quindi si ritroverebbe a dover proseguire il percorso alla guida della Spal senza il proprio principale sponsor. Secondo indiscrezioni, toccherebbe ad Armando Ortoli il compito di assumere la direzione dell’area tecnica al suo posto. Pure lui pescarese – come Lupo e Oddo –, lavora dall’inizio della stagione nel club di via Copparo nei panni di direttore sportivo. A questo punto però Ortoli verrebbe promosso a responsabile, ricoprendo l’incarico in un momento tra i più delicati della storia recente della Spal. Lupo si avvia quindi a concludere in anticipo la sua avventura in biancazzurro, cominciata ufficialmente il 14 maggio 2022 dopo l’addio di Giorgio Zamuner e Massimo Tarantino. Lupo era considerato un uomo di fiducia del presidente Tacopina, che lo aveva fortemente voluto alla Spal dopo l’esperienza condivisa nel Venezia. Nel corso della stagione però ne sono successe di tutti i colori, dalla travagliata conferma di Roberto Venturato alla decisione di scommettere sul debuttante Daniele De Rossi per poi esonerarlo con la squadra in zona retrocessione. Proprio DDR aveva criticato pesantemente l’operato del direttore tecnico Lupo creando una frattura insanabile. La separazione con De Rossi e l’arrivo di Oddo sembravano aver riportato il sereno, ma la batosta di Marassi ha provocato conseguenze pesantissime. E adesso non si può dare nulla per scontato, tanto che pure la posizione del nuovo allenatore rischierebbe di finire in discussione. Ma sono ore convulse: occorre fare chiarezza prima possibile, con la speranza di non destabilizzare ulteriormente la squadra.

Stefano Manfredini