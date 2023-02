Ariosto al Boschetto, Giara a Bologna

Secondo snodo consecutivo della stagione per la Securfox Ariosto, che oggi al Boschetto alle 17,30 attende la Tushe Prato nel più classico degli scontri diretti in chiave salvezza diretta. Rispetto alla gara d’andata le toscane potranno far affidamento sulle doti offensive di Lucjila Svigac e sono reduci dal pesante ko interno contro la neo capolista Salerno. In terra toscana, lo scorso ottobre, un’Ariosto impeccabile espugnò l’Estra Arena con il punteggio di 31-34. In A2 maschile, la Giara Ferrara è a Bologna per superare la crisi. Si gioca alle 19.30, per i felsinei è una delle ultime chiamate per provare ad agganciare Sassari in chiave post season, per Ferrara inizia un nuovo difficilissimo campionato - di rincorsa - alle prime tre posizioni che valgono i playoff per la prossima Serie A Gold. Mister Capurro recupera Davide Di Maggio e potrà presentarsi alla "Lunetta Gamberini" con il roster al completo ad eccezione di Eugenio Saletti, comunque in netta ripresa.