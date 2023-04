Ariosto e Ferrara United a rischio chiusura

"Vogliamo uscire in punta di piedi senza clamore. Consegneremo al Comune la società". Si tratta di quanto comunicato dai presidenti delle due società di pallamano, che utilizzano l’Impianto sportivo comunale denominato ‘Palaboschetto’ di via De Marchi. Nello specifico Maurizio Magri per la società Ariosto Pallamano (fondata nel 1978) e Simone Rossetti per la società Ferrara United. In una lunga lettera annunciano che a fine stagione è loro intenzione chiudere l’attività sportiva, con circa 200 atleti che si troverebbero senza squadra. Uno scenario che scuote ancora il panorama sportivo estense, dopo il fallimento del Kleb Basket, ora si prospetta anche una chiusura della storica società di pallamano. Le criticità sono principalmente due, la modifica della convenzione per la gestione della palestra che è passata comunale e ultima le prescrizioni dell’istituto scolastico, specificamente del plesso scolastico Bombonati: "Si tratta di due situazioni – spiega amareggiato Simone Rossetti – che hanno portato a dire basta, la prima è stata la richiesta della scuola di rimuovere i cartelli pubblicitari nelle pareti della palestra, questo ci penalizza economicamente, in quanto gli sponsor chiedono spiegazioni della mancata visibilità. Quello più spiacevole è l’aspetto umano, perché va a penalizzare i ragazzi, tanti dei quali frequentano la stessa scuola. A questo si aggiunge che il Comune non prende una decisione nel merito. Se non cambia nulla, non siamo in grado di continuare. È da febbraio 2022 che avevano lanciato questo allarme. Ora c’è uno sconforto generale tra gli atleti, con i quali affronteremo la situazione".

Sulla stessa linea Maurizio Magri: "La situazione è divenuta insostenibile, onestamente non ci aspettavamo, dopo la modifica della convenzione con il Comune, le prescrizione dell’istituzione scolastico. Siamo a favore del dialogo. I nostri sponsor sono rimasti sconvolti dalla situazione, fortunatamente amici e conoscenti consolidati ci sono vicino. Noi siamo aperti a un dialogo". Nel merito di questa delicata situazione, Ruggero Tosi, delegato Coni di Ferrara, ha inviato una lettera indirizzata ai due massimi esponenti dello sport, al Ministro dello sport Andrea Abodi e Presidente del Coni Giovanni Malagò. "Si è giunti a questo punto – riporta la missiva – solo perché ogni altro tentativo di trovare una mediazione non ha sortito alcun effetto. Io stesso avrei voluto tentare di arrivare a soluzioni condivise che tenessero conto della situazione nel suo complesso, ma non ho avuto nemmeno la dignità di una risposta, seppur negativa. A tutto ciò, con un tempismo che pare ad orologeria, a febbraio si è aggiunta anche l’istituzione scolastica con richieste incomprensibili ed inspiegabili che hanno voluto solo creare una discontinuità, di cui nessuno sentiva il bisogno, all’ottimo rapporto di collaborazione e alle buone pratiche che nel tempo hanno dato tanti risultati ben conosciuti e documentabili". Mario Tosatti