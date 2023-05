Ariosto, festa salvezza Rimonta vincente su Prato

Tre risultati straordinari colti in una sola settimana: una salvezza per nulla scontata, un palazzetto riempito al massimo della capienza in entrambe le gare decisive della stagione e una serie decisa dal perfetto connubio fra esperienza e prodotti del vivaio. La Securfox si regala un sorriso pieno, condividendo la festa con una città che ha dimostrato ancora una volta - in un annata fra le più sfortunate che si ricordi livello sportivo - di amare una disciplina radicata e tramandata di generazione in generazione. E’ il successo di coach Carlos Britos che, dopo aver annunciato il proprio “arrivederci” dopo sei anni in sella all’Ariosto, guida le sue ragazze alla salvezza.

La gara, sbloccata da capitan Soglietti e di un’intensità pari alle sfide di alta classifica, vive di un equilibrio assoluto sino al 16’: difese attente e seconde fasi rapide e ficcanti la fanno da padrone, in un catino caldo, colorato e rumorosissimo. Sormaz, autrice della miglior prestazione stagionale, con una conclusione dalla distanza permette alla Securfox di mettere la freccia sul 11-9 (19’) costringendo coach Megli al primo timeout. Chiara Ferrara, con due contropiedi propiziati da altrettanti lanci millimetrici di Elisa Ferrari, permette il primo significativo break sul 13-9 (24’). Le reti di Borrini, Sormaz e Margherita Rossi mandano le squadre negli spogliatoi sul 14-11.

Nella ripresa Ferrara “strappa”, beneficia della bandiera bianca alzata dalla terzina Charity Iyamu nel momento cruciale della serie e festeggia una meritata salvezza. L’ultimo sussulto toscano riporta le ospiti sul -4 (22-18 al 47’) ma l’infortunio di Iyamu priva Prato della principale bocca da fuoco. Per la Securfox è il segnale decisivo per chiudere serie e discorso salvezza: Sormaz, Ferrara e Soglietti fissano il 28-22 che fa esplodere il “Pala Boschetto”. E’ festa alla sirena, l’Ariosto sarà in Serie A1F anche nella stagione 202324.