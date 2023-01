Ariosto travolta a Bressanone Pari casalingo per la Giara

Bicchiere mezzo, ma sorride solo Chiaravalle che - trascinato da un Castillo letale - strappa un punto nell’inviolato Pala Boschetto e puntella il 4° posto, guadagnando un punto sulle sconfitte Camerano e Verdeazzurro Sassari. A Ferrara finisce 33-33, sino al 18’ è Chiaravalle a fare la partita: Ferrara, partita contratta e poco brillante, è costretta ad inseguire. Primo tempo chiuso sul 18-18, nella ripresa la partenza della Giara - in un doloroso deja vous della gara di San Lazzaro - è bruciante e vede protagonisti Mazzucchi e Russello, ma Chiaravalle la ribalta: 32-30 a 8 minuti dal gong: mister Capurro chiama time out e Pasini, caricandosi la squadra sulle spalle, segna e fa segnare. Sul 33 pari, la Giara con Matha fallisce due tiri aperti, ma viene graziata da Castillo e finisce così. Passando all’A1 femminile, la Securfox Ariosto, priva di una rotazione sugli esterni, fa quello che può ed esce sconfitta dalla sfida in terra altoatesina contro la lanciatissima Bressanone. Gara già decisa nel primo tempo (16-8), conclusa con un severo 36-25 in favore delle locali.

Brixen non perde tempo e, iniziando un vero e proprio show delle proprie ali titolari (21 reti in due su 36 totali), muove la rete per prima con Hilber. Ferrara prova a reagire ma la difesa locale - confermandosi una delle migliori dell’intera massima serie - disinnesca sul nascere ogni possibile tentativo di rimanere in scia. Al 44’ su una palla persa - per un fraintendimento fra Marrochi e Manfredini - scatta il contropiede vincente di Giada Babbo per il 25-14, ritoccato sul 31-18 da Saranovic al 51’. E’ il sipario di una gara fortemente direzionata già nel primo tempo.