Ariosto vince e respira

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. La Securfox Ariosto Ferrara supera Mestrino con il punteggio di 35-34 ed incamera due punti fondamentali che valgono la possibilità di poter traslare ogni verdetto all’ultima giornata. Decisiva a 90’’ dal gong una spettacolare parata di Elisa Ferrari, che nega la rete del -1 alle avversarie. L’avvio di gara è contraddistinto dalla partenza lanciata di entrambe le selezioni che, in barba all’importanza della posta in palio, non si lasciano irretire ed anzi provano senza risparmiare energie a mettere sul 40x20 una pallamano veloce, offensiva e spettacolare. Il primo “strappo” la Securfox lo applica al 8’ quando Soglietti fissa con un pallonetto il primo di “tanti +4” del match (8-4). Stefanelli, a tratti immarcabile nel primo tempo, riavvicina le ospiti (10-8) che tuttavia falliscono vari tentativi dalle ali, andando a far entrare ulteriormente in ritmo l’estrema difensore locale. Se Mestrino sbaglia, la Securfox punisce: sono Sormaz e Marrochi a guidare l’attacco di Ferrara che, nonostante le tre esclusioni per due minuti ravvicinate, arriva al massimo vantaggio, sul 19-13, che manda le squadre negli spogliatoi. Nella ripresa reazione, orgogliosa e furente di una Mestrino alla disperata ricerca di punti per evitare la retrocessione diretta. Le venete, rientrate sino al -2, ma sul 33-31 Ferrari chiude la porta a Dalle Fusine lanciata in contropiede e fa esplodere il “Pala Boschetto”.