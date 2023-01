Arriva Roma: per i Duchi domani tempo di playoff

Passate le feste natalizie e festeggiato il nuovo anno, gli SGI Duchi si preparano a tornare in campo per i playoff del campionato di Coppa Italia che li vedrà disputare il primo turno ospitando domenica alle 13 la Legio XIII di Roma. Dopo una prima parte di stagione positiva che li ha visti cedere le armi solo ai Seamen Milano agguantando il secondo posto nel girone con 4 vittorie e 2 sconfitte, i ragazzi di coach Zucchelli si apprestano a disputare una partita decisiva con la squadra romana terza classificata nell’altro girone del campionato in una partita che vale il proseguio della stagione. Difatti in caso di vittoria gli SGI Duchi potranno proseguire il campionato disputando una delle due semifinali del 14 gennaio prossimo che decideranno le due squadre finaliste del campionato, con il titolo attualmente detenuto dai fortissimi Seamen Milano. La lunga pausa ha permesso di recuperare alcuni acciaccati ma comunque i Duchi dovranno rinunciare al runningback Bonci ancora infortunato e che era una delle principali armi offensive del team estense. La Legio XIII di Roma arriva invece a questo turno di playoff con un record di due sole vittorie e 4 sconfitte, classificandosi al 3° posto del proprio girone. Le statistiche stringono un occhio ai Duchi, che al termine della regular season vantano un buon attacco da quasi 200 yards a partita contro le 118 dei romani, mentre in difesa gli estensi concedono circa 170 yards a partita contro le 265 dei romani. Entrambe le squadre prediligono maggiormente il gioco aereo con la Legio XIII che punta maggiormente sul possesso e controllo della palla nella fase offensiva mentre l’attacco estense è più da mordi e fuggi con un buon pacchetto di ricevitori tra cui spicca Bindini, miglior realizzatore del campionato con 67 punti all’attivo e miglior giocatore All Porpouse con 186 yards di media guadagnate a partita. Il maggior punto di forza dei Duchi domenica sarà probabilmente la difesa di coach Brunetti, fino ad oggi assai efficiente e che con Moretti e Zambelli ha due tra i migliori placcatori del campionato.