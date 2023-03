Arti Marziali

Inizia da Weiz, in Austria, il nuovo circuito della Wmac International, un circuito particolare denominato Puzzle World Series. Tra gli oltre 400 atleti presenti a questa prima competizione spiccano per i successi i 3 alfieri della Wmac Italia di Ferrara, accompagnati dal sempre presente Mauro de Marchi, presidente europeo della Wmac. Nella kickboxing non lascia scampo ai suoi avversari Enrico Bulgarelli, che se nel light contact vince nettamente ai punti la sua categoria, nella kicklight stravince costringendo addirittura l’avversario della finale allo stop prima della fine nel secondo round. Doppio oro quindi per l’estense, emulato dal giovane Matteo Lambertini. Quest’ultimo infatti incamera a sua volta due medaglie d’oro, nei kata tradizionali e nelle forme creative juniores, ai quali affianca un bronzo negli hard styles. Tre medaglie infine anche per Sergio de Marchi, maestro e preparatore del gruppo estense, che appesantisce il bottino grazie a due medaglie d’oro nei kata e negli hard styles seniores e ad un argento nelle forme creative. A segno quindi i ferraresi a questa importante competizione; ora gli occhi rimangono puntati sulla Coppa del Presidente, il 26 marzo a Ferrara.