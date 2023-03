Arti Marziali

Nonostante sia ormai passato il momento peggiore della pandemia, non si sono interrotte le competizioni online nel karate, volte a mantenere il ranking mondiale della piattaforma Sportdata. Il ferrarese Sergio de Marchi ha preso parte a questa manifestazione, forte delle esperienze raccolte nell’ultimo anno di competizioni nella WKF olimpionica, ultima in ordine di tempo la partecipazione al Grand Prix WKF di Bratislava, con un piazzamento intermedio più che dignitoso visto il livello della gara, la cui importanza è certificata dalla presenza tra i partecipanti del bronzo olimpico di Tokyo Stanislav Horuna. In questo primo torneo online del 2023 l’estense conquista la medaglia d’argento nella categoria dei kata creative. Inoltre, nei kata tradizionali arriva un ottimo quinto posto.