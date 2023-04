Arti Marziali: i cussini Volta e Santi sul podio a Rosignano

Tre atleti in rappresentanza del Cus Ferrara Judo hanno partecipato al 19° Trofeo “Città di Rosignano – Memorial Monti”. Nella categoria Junior -60kg Giacomo Fioravanti, alla sua prima gara, si dimostra all’altezza degli avversari. Per inesperienza perde il primo combattimento e anche il secondo, uscendo così dal tabellone ripescaggi con qualche rammarico. Per lui al debutto, i tecnici vedono un grande margine di crescita. Le cose sono andate decisamente meglio per Nico Volta, che si divide nelle vesti di tecnico ed atleta. Sceso in pedana fra i Senior -90kg, perde il primo combattimento per un arbitraggio incerto e discutibile, poi nei ripescaggi vince per ippon e accede alla finale per il terzo posto, dove domina l’avversario chiudendo il combattimento ancora con un ippon conquistando così il bronzo. Medaglia di bronzo anche per Filippo Santi fra i cadetti -66kg. L’atleta, alla sua terza gara, combatte in questa nuova categoria dimostrando tenacia e grinta da leone. Nei quarti di finale ed in semifinale domina gli avversari arrivando a competere per il bronzo. In questo confronto la tensione è alta ma Santi piazza un ippon spettacolare che lo porta sul terzo gradino.