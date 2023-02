Arti Marziali: il Dojo Shinsen di Lagosanto in trasferta ad Atene Tanti risultati prestigiosi e medaglie di spicco conquistate Sugli scudi le coppie Guitti-Buttini e Guitti-Masiero

Il Dojo Shinsen di Lagosanto in trasferta ad Atene. A questo evento di preparazione organizzato in vista dei prossimi Campionati Europei IJJF (International Ju Jitsu Federation), tra i 214 atleti provenienti da alcuni del club più forti al mondo, c’era come sempre la Shinsen Academy con una selezione di atleti provenienti dai Dojo di Altedo, Poggio Renatico, Castelmassa, Migliarino e Lagosanto. Da Lagosanto sono partiti i giovani Arianna Buttini, Nicola Masiero e Viola Guitti, sotto la guida del maestro Michele Vallieri, e il loro allenatore Alberto Gambetta.

Tra i molti successi ottenuti da tutto il gruppo, nello specifico argento con la coppia Guitti-Buttini nel Duo System U14 Femminile e bronzo nel Misto U16 con la coppia Guitti-Masiero.