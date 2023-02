Arti Marziali: la codigorese Azzurra Luciani campionessa italiana nel Taekwondo

E’ la codigorese Azzurra Luciani la campionessa Italiana di "Combattimenti" quest’anno e anche vice campione di "Forme" in quello precedente, nel taekwondo. Dieci anni, frequenta le scuole elementari e da tre pratica questo disciplina sportiva seguita dai maestri Daniele Luzzi e Luca Tromboni, presso la palestra dell’Asd Athletic Studios a Codigoro. "Siamo felici del risultato di Azzurra - dice Luzzi, Quinto dan - ma proprio negli ultimi esami abbiamo voluto ricordare cosa sia il taekwondo. Disciplina che si basa su principi di uguaglianza, rispetto per il prossimo, delle regole e autocontrollo". Uno sport che a Codigoro è praticato da oltre trent’anni, di cui venti da Tromboni. Nella palestra di Mirko Rolfini hanno affrontato l’esame una trentina di atleti, suddivisi in due fasce, la prima dagli 8 ai 12 anni e la seconda dai 13 in poi. Ci sono poi le categorie Draghetti, Cadetti e Juniores, impegnati per due giorni la settimana, ad allenarsi per apprendere sempre meglio il taekwondo e affrontare l’esame per il passaggio, o la prima conquista, della cintura. Ogni passaggio è una conquista, ma sopratutto l’apprendimento di una disciplina sana e formativa.