Aspettando il ’Ninja’, Spal in pressing su Kargbo

È partito il conto alla rovescia: martedì prossimo chiuderà il mercato di riparazione, e considerando che di domenica generalmente le trattativa si fermano la Spal ha a disposizione soltanto due giorni per chiudere le trattative in entrata e in uscita. Le operazioni principali sono già state portate a termine, ma da qui alla deadline possono ancora succedere molte cose.

Partiamo con la campagna acquisti, che culminerà domani con l’arrivo a Ferrara di Radja Nainggolan.

Il Ninja firmerà un contratto fino al termine della stagione e a seguire effettuerà il primo allenamento agli ordini di mister De Rossi, decisivo per convincerlo a scegliere la Spal.

Per completare il reparto offensivo, il direttore tecnico Lupo vorrebbe assicurarsi Augustus Kargbo (nella foto), un nome che De Rossi ha dimostrato di gradire fortemente, ridisegnando così l’intero reparto offensivo.

L’attaccante della Sierra Leone aveva già preparato le valigie per trasferirsi a Ferrara, ma il Crotone si è messo di traverso ostacolando l’operazione. La Spal però non molla la presa, e a questo proposito domani è previsto un incontro tra le due società per provare a trovare un’intesa.

In caso di fumata bianca però il settore che comprende attaccanti e trequartisti diventerebbe fin troppo numeroso, e a quel punto il club biancazzurro proverebbe ad effettuare una cessione.

Nella fattispecie quella di Nicola Rauti, che a Cagliari ha giocato dal primo minuto ma prevedibilmente troverà poco spazio nel prosieguo della stagione. Il mercato in uscita è piuttosto vivace, perché potrebbero lasciare la Spal altri due giocatori. Innanzitutto Demba Thiam, che non andrà al Pordenone ma con tutta probabilità riuscirà a trovare una sistemazione.

A quel punto, la società di via Copparo dovrà ovviamente decidere se proseguire con Alberto Pomini nei panni di secondo portiere oppure ingaggiare un altro estremo difensore per completare il reparto.

Tutta da decifrare la posizione di Alessandro Tripaldelli, per il quale la Spal ha sul piatto più di un’offerta.

Non c’è solo il Benevento quindi sul laterale mancino classe 1999, anzi la trattativa coi sanniti sembra ormai tramontata.

Anche in questo caso, si porrebbe però il problema non indifferente di trovare un sostituto adeguato negli ultimi giorni di mercato, perché sulla fascia sinistra resterebbe soltanto Raffaele Celia.

Mancano invece le proposte per Alberto Almici, che al momento quindi sembrerebbe destinato a restare in biancazzurro con la prospettiva però di giocare davvero con contagocce. E in attesa degli ultimi botti la Spal si prepara ad accogliere il Ninja, che sabato prossimo contro il Bari degli ex Antenucci e Vicari, ieri sconfitto a domicilio dal Perugia, potrebbe debuttare al Mazza davanti ai suoi nuovi tifosi.

Stefano Manfredini