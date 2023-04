Assolo della Bertoncelli Percorso netto in Slovenia

Marta Bertoncelli, una ferrarese tutta d’oro con il sogno della partecipazione olimpica parigina. Gli specialisti dell’acqua mossa hanno fatto rotta su Tacen, in Slovenia, questa fine settimana (22-23 aprile) per l’European Open Canoe Slalom & ICF Ranking Race, valida come seconda prova selettiva per le categorie senior, junior e under 23. Dopo le gare di Valstagna del 15 aprile e di Tacen ai fini selettivi, dove si sono svolte le gare della prima manche delle batterie e la finale. Il programma di selezione si concluderà ad Ivrea il 29 aprile, quando il direttore tecnico Daniele Molmenti svelerà i nomi degli atleti che affronteranno con il team azzurro le prime tre prove di coppa del mondo e i giochi europei, che assegneranno una carta olimpica per Parigi 2024. In gara a Ljubljana il miglior risultato arriva dal C1 femminile, con l’atleta ferrarese Marta Bertoncelli (Carabinieri) che sfodera un bel percorso netto con il tempo di 94.65, facendo il vuoto alle sue spalle lasciando a 6.29 la slovena Alja Kozorog (100.94). Terzo posto per Elena Micozzi (101.06), buone presentazioni anche per altre due ferraresi.

Infatti, si è classificata quinta Elena Borghi (115.57), mentre subito dopo sesta Carolina Massarenti (119.73). L’attenzione, quindi, si sposta tutta nel prossimo fine settimana a Ivrea, con la speranza per le atlete ferraresi di entrare a fare parte delle successive prove di Coppa del Mondo.

Mario Tosatti