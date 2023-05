Assoluti di società, Cus ancora in evidenza

Assoluti di società a Modena, con in pista gli atleti del Cus Ferrara delle categorie Allievi, Juniores e Seniores (2006 e precedenti), per quella che è l’unica manifestazione di squadra per l’atletica leggera. Il Cus Ferrara si presentava con una risicata squadra femminile, capace di coprire il numero minimo indispensabile di specialità per poter entrare in classifica, cosa che invece non è stata possibile in campo maschile, nonostante la presenza di alcuni atleti di caratura. I migliori risultati sono arrivati da Maia Vocca, la quale, pur reduce da un infortunio, è stata capace di correre i 200 m in 26”41 (769 punti), i 400 m in 1:00.69 (737 punti) e la staffetta 4x400 insieme a Emma Brina, Emilia Cipriano e Elena Bonafè che ha totalizzato il tempo di 4:23.76 (651 punti). Nei 100 m, Carola Ferrario ha aperto la sua stagione agonistica con un buon 13”73 (597 punti) e la compagna Emma Brina ha ottenuto 629 punti con il suo 1:11.65 nei 400 m ad ostacoli. Per Elena Bonafè, 2:36.90 nei m 800 (578 punti) e 5:27.38 nei m 1500 (543 punti). Nei concorsi, buona prova della martellista Alice Benini, che ha lanciato 30,60 m (527 punti) ottenendo il suo personale, così come Caterina Mantovani nel giavellotto con 27,61 m (568 punti) pur non essendo la sua specialità. Nell’alto, invece, la stessa Mantovani è riuscita a saltare 1,47 m (514 punti) alla sua prima competizione stagionale. La staffetta 4x100 del Cus con Ferrario, Mantovani, Ferri, Lussu, ha registrato un crono di 54.76 (652 punti). La somma di tutti questi risultati, ha portato il Cus al sedicesimo posto tra le Società della regione. In campo maschile, ottima prova di Filippo Torresin nei m 800, giunto quarto assoluto con il tempo di 1:53.86, e dell’allievo Tommaso Ferrozzi, il quale alla sua prima gara stagionale nei 400 m ha corso in 54.80 migliorando di oltre 4 secondi il suo precedente primato personale. Il compagno di squadra Tommaso Pirazzini ha corso la stessa distanza in 54.71 e i 200 m in 23.61. Raffaele Distefano ha corso gli 800 m in 2:09.70 e i 1500 m in 4:42.03; 1,61 di Francesco Veronesi nel salto in alto e 11,43 m nel salto triplo.